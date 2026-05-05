اتحاد عمال القنيطرة يكرّم المتميزين بمناسبة عيد العمال العالمي

999 3 2 اتحاد عمال القنيطرة يكرّم المتميزين بمناسبة عيد العمال العالمي

القنيطرة-سانا

كرم اتحاد عمال القنيطرة اليوم الثلاثاء، عدداً من العمال المميزين في مختلف القطاعات بالمحافظة تقديراً لجهودهم المبذولة في مواقع العمل والإنتاج.

999 1 اتحاد عمال القنيطرة يكرّم المتميزين بمناسبة عيد العمال العالمي

وأوضح رئيس الاتحاد، بسام السعيد في تصريح لـ سانا خلال التكريم الذي جرى في مبنى الاتحاد، أن التكريم شمل العمال المجتهدين والمثابرين في المحافظة، ومنهم عمال الموارد المائية، والبلديات، والبحوث العلمية الزراعية، والعاملون في قطاعي الكهرباء والاتصالات، إضافةً إلى عدد من مديري المديريات الخدمية.

ويأتي هذا التكريم ضمن الأنشطة التي ينفذها اتحاد عمال القنيطرة بمناسبة عيد العمال العالمي، تقديراً لجهود العمال المتميزين، ولتسليط الضوء على دورهم في دعم عملية الإنتاج والخدمات في مختلف القطاعات.

ويحتفل العالم في الأول من أيار من كل عام بعيد العمال الذي يعتبر مناسبة دولية تُكرَّس للاحتفاء بالطبقة العاملة، حيث اعتمدت الأممية الثانية في اجتماعها في باريس عام 1889 هذا اليوم يوماً عالمياً للعمال.

الرياح تُجدد اشتعال الحرائق على ثلاثة محاور أساسية بريف اللاذقية رغم جهود الإخماد
هيئة الطيران والأوقاف تبحثان الاستعدادات لسفر الحجاج عبر مطاري دمشق وحلب
محدث – أمطار غزيرة بدمشق تتسبب بتجمعات مائية وانهيار جدارين والجهات الخدمية تعمل على معالجتها
جمعية محبة ووفا بالسويداء تنظم فعالية بمناسبة يوم اليتيم
وزير الموارد المائية يطلع على واقع مؤسسة مياه درعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك