تنفيذ خط جديد لمياه الشرب في الشيخ مسكين بريف درعا

درعا-سانا

بدأت وحدة مياه مدينة الشيخ مسكين بريف درعا اليوم الأحد تنفيذ مشروع خط جديد لمياه الشرب بطول 2500 متر وقطر 110 ميليمترات، بهدف تحسين الواقع الخدمي وتأمين وصول المياه إلى سكان الحي الغربي، وتعزيز استقرار التزويد بالتعاون مع المجتمع المحلي.

وأكد رئيس وحدة مياه مدينة الشيخ مسكين علي الكردي في تصريح لـ سانا، أن الخط يُنفذ باستخدام قساطل من مادة “بولي إيتيلين”، ويتولى عمال الوحدة أعمال التنفيذ، بينما يؤمّن المجتمع المحلي المواد اللازمة للمشروع.

وأشار الكردي إلى أن المشروع يتضمن جرّ مياه الشرب من المنطقة الصناعية وإيصالها إلى الحي الغربي، لافتاً إلى أن تنفيذه جاء استجابة لمقترح الأهالي لمعالجة الصعوبات وتأمين المياه، ليسهم عند إنجازه في استقرار التزويد بالمياه.

وبيّن الكردي أن مسار الخط يمر ضمن أحياء سكنية ودوار الشيخ مسكين، ما يشكل أبرز التحديات أمام التنفيذ، ويستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان إنجاز الأعمال بالشكل المناسب.

يذكر أن المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي تعمل في محافظة درعا على إنجاز أعمال صيانة وإعادة تأهيل منظومة مياه الشرب في مناطق عدة من المحافظة، بالتعاون مع المجتمع المحلي لتحسين واقع مياه الشرب وزيادة كميات الضخ.