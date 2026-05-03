وزير الإعلام يؤكد التزام سوريا بالانفتاح والمساءلة ويشدد على دور الصحافة المسؤولة

دمشق-سانا

أكد وزير الإعلام حمزة المصطفى التزام سوريا بعصر جديد من الانفتاح والمساءلة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقال المصطفى عبر منصة (X) اليوم الأحد: “بينما ننتقل إلى ما بعد عصر الديكتاتورية والقمع، فإن الصحافة المسؤولة ليست خياراً بل ضرورة لانتقال ناجح.

وشدّد وزير الإعلام على أن الصحافة الحرة يجب أن تكون أيضاً صحافة مهنية وأخلاقية، ملتزمة بالدقة والتوازن والمصلحة العامة.

وجدد المصطفى التزامه بحماية الصحفيين، وتشجيع الإعلام المستقل والمتنوع، وتعزيز ثقافة المسؤولية في غرف الأخبار.

وختم وزير الإعلام بالقول: “تقدمنا حقيقي، وعزيمتنا على الاستمرار في هذا الطريق نحو سوريا أكثر حرية ومساءلة، تبقى لا تتزعزع”.

ويحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة في الـ3 من أيار من كل عام، لتجديد التأكيد على حرية التعبير، وحشد جهود الصحافة والتقانة وحقوق الإنسان لتعزيز نظم المعلومات.

وتقدمت سوريا على مؤشر حرية الصحافة للعام الحالي 36 مرتبة، لتصل إلى المركز الـ 141 عالمياً من بين 180 دولة، بعد أن كانت في المرتبة الـ177 العام الماضي، وذلك في أكبر قفزة تحققها دولة خلال عام واحد منذ بدء إصدار التقرير قبل 25 عاماً من قبل منظمة “مراسلون بلا حدود”.