دير الزور تستعد لإطلاق حملة “دير العز” لجمع 25 مليون دولار لإعادة الإعمار

حددت محافظة دير الزور يوم 11 أيلول الجاري موعدًا لانطلاق حملة “دير العز”، المبادرة المجتمعية الهادفة إلى جمع 25 مليون دولار لدعم مشاريع خدمية وتنموية في المحافظة التي تعاني من دمار واسع تجاوز 80% من بنيتها التحتية.

ويشارك في الحملة أبناء المحافظة داخل سوريا وخارجها، إلى جانب رجال أعمال وفعاليات وطنية.

خطة شاملة لإعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية

تشمل المشاريع الممولة من التبرعات شراء آليات ثقيلة لفتح الطرق وإزالة الأنقاض، تعبيد الشوارع، تركيب منظومة مراقبة لتعزيز الأمن، وترميم 100 منزل لأسر شهداء الثورة.

كما تتضمن الخطة تجهيز المشفى الوطني بجهاز MRI، تأهيل خمس مدارس، دعم المخابز، وترميم عدد من المساجد المتضررة.

حملات مشابهة في محافظات سورية أخرى

تأتي “دير العز” ضمن سلسلة مبادرات وطنية مشابهة، منها “حماة تنبض من جديد”، “لعيونك يا حلب”، و”أبشري حوران” التي تجاوزت تبرعاتها 37 مليون دولار، ما يعكس تنامي روح التضامن المجتمعي لإعادة بناء ما دمرته سنوات الأزمة.

وتشكل حملة “دير العز” نموذجًا حيًا للتكافل المجتمعي في مواجهة آثار الدمار، بجهود أبناء المحافظة والداعمين، تُبعث الحياة من جديد في مرافقها الحيوية، ومع كل تبرع، تقترب دير الزور خطوة نحو التعافي والبناء المستدام.