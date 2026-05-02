الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عدداً من المناطق في ريفي القنيطرة ودرعا بقصف مدفعي

القنيطرة-سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، عدداً من المناطق في ريفي القنيطرة ودرعا بقصف مدفعي.

وأفاد مراسل سانا بالقنيطرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت عدداً من قذائف المدفعية باتجاه حرش قرية كودنا وتل أحمر الشرقي وجنوب بلدة الرفيد بريف المحافظة الجنوبي، دون وقوع إصابات.

وفي درعا ذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال استهدفت أطراف قرية جملة في حوض اليرموك بريف المحافظة الغربي بقذيفة مدفعية.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت أمس الجمعة، محيط سد المنطرة بريف القنيطرة الشمالي بعدد من قذائف الهاون.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية، وغيرها من الممارسات الإجرامية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.