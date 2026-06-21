إنهاء أعمال تنظيف وتأهيل مجرى وادي المليحة الشرقية بريف درعا

درعا-سانا‏

أنهت مديرية الموارد المائية في درعا، بالتعاون مع بلدية المليحة الشرقية، أعمال تنظيف وإزالة الترسبات والنفايات من ‏مجرى وادي المليحة الشرقية، بهدف تحسين الواقع البيئي والحد من المخاطر الصحية، وتعزيز جاهزية المجرى لاستقبال ‏مياه الأمطار خلال الموسم القادم.‏

وشملت الأعمال رفع الأتربة والأنقاض والنفايات الصلبة المتراكمة، وفتح مسارات تصريف المياه وإزالة العوائق التي كانت ‏تعيق انسيابها.‏

وأوضح رئيس بلدية المليحة الشرقية فتحي الزعبي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن الأعمال تضمنت ترحيل ‏الأتربة والأوساخ على امتداد 600 متر من مجرى الوادي، بالتعاون مع مديريات الموارد المائية والخدمات الفنية والطوارئ ‏والكوارث في درعا ممثلة بمركز إزرع.‏

وأشار الزعبي إلى أن الحملة، التي انطلقت منتصف الأسبوع الماضي، ستسهم في تحسين الواقع البيئي والحد من مصادر ‏التلوث البصري والبيئي، فضلاً عن تقليل فرص تكاثر الحشرات الناقلة للأمراض.‏

من جهته، أشاد خطيب وإمام جامع خالد بن الوليد في البلدة يحيى قرقماز بجهود الجهات المنفذة واستجابتها لمعالجة المشكلة، ‏داعياً إلى تعاون المجتمع المحلي للحفاظ على نتائج الحملة واستدامة أثرها البيئي الإيجابي.‏

وتواصل مديرية الموارد المائية في درعا تنفيذ أعمال ميدانية لتأهيل مجاري الأودية ورفع جاهزيتها ضمن المخططات ‏التنظيمية، والحفاظ على سلامتها وحرمتها القانونية.‏

ويقع وادي المليحة الشرقية وسط بلدة المليحة الواقعة على الحدود الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، ويمتد مجراه ‏لأكثر من 500 متر داخل البلدة.‏