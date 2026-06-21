إنهاء أعمال تنظيف وتأهيل مجرى وادي المليحة الشرقية بريف درعا

درعا-سانا‏

أنهت مديرية الموارد المائية في درعا، بالتعاون مع بلدية المليحة الشرقية، أعمال تنظيف وإزالة الترسبات والنفايات من ‏مجرى وادي المليحة الشرقية، بهدف تحسين الواقع البيئي والحد من المخاطر الصحية، وتعزيز جاهزية المجرى لاستقبال ‏مياه الأمطار خلال الموسم القادم.‏

وشملت الأعمال رفع الأتربة والأنقاض والنفايات الصلبة المتراكمة، وفتح مسارات تصريف المياه وإزالة العوائق التي كانت ‏تعيق انسيابها.‏

وأوضح رئيس بلدية المليحة الشرقية فتحي الزعبي، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن الأعمال تضمنت ترحيل ‏الأتربة والأوساخ على امتداد 600 متر من مجرى الوادي، بالتعاون مع مديريات الموارد المائية والخدمات الفنية والطوارئ ‏والكوارث في درعا ممثلة بمركز إزرع.‏

0P4A1834 إنهاء أعمال تنظيف وتأهيل مجرى وادي المليحة الشرقية بريف درعا

وأشار الزعبي إلى أن الحملة، التي انطلقت منتصف الأسبوع الماضي، ستسهم في تحسين الواقع البيئي والحد من مصادر ‏التلوث البصري والبيئي، فضلاً عن تقليل فرص تكاثر الحشرات الناقلة للأمراض.‏

من جهته، أشاد خطيب وإمام جامع خالد بن الوليد في البلدة يحيى قرقماز بجهود الجهات المنفذة واستجابتها لمعالجة المشكلة، ‏داعياً إلى تعاون المجتمع المحلي للحفاظ على نتائج الحملة واستدامة أثرها البيئي الإيجابي.‏

وتواصل مديرية الموارد المائية في درعا تنفيذ أعمال ميدانية لتأهيل مجاري الأودية ورفع جاهزيتها ضمن المخططات ‏التنظيمية، والحفاظ على سلامتها وحرمتها القانونية.‏

ويقع وادي المليحة الشرقية وسط بلدة المليحة الواقعة على الحدود الفاصلة بين محافظتي درعا والسويداء، ويمتد مجراه ‏لأكثر من 500 متر داخل البلدة.‏

0P4A1716 إنهاء أعمال تنظيف وتأهيل مجرى وادي المليحة الشرقية بريف درعا
0P4A1758 إنهاء أعمال تنظيف وتأهيل مجرى وادي المليحة الشرقية بريف درعا
0P4A1801 إنهاء أعمال تنظيف وتأهيل مجرى وادي المليحة الشرقية بريف درعا

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