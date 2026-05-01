ارتفاع درجات الحرارة وهطولات مطرية محتملة مع برَد في بعض المناطق السورية

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتقترب من معدلاتها السنوية، ويكون الطقس بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام في مختلف المناطق السورية، وماطراً في بعضها.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتكاثر الغيوم المنخفضة خلال ساعات النهار وتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة، تكون غزيرة ومصحوبة بالعواصف الرعدية وحبات البرد أحياناً، وخاصةً على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، مع أجواء سديمية في تلك المناطق.

وخلال الليل يستمر الجو لطيفاً بشكلٍ عام، ويحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والبادية والقلمون.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية على المناطق الغربية والجنوبية، وجنوبية شرقية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تصل سرعتها إلى 60 كم/سا أحياناً، وخاصة في المناطق الشرقية والبادية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية: