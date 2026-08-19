إيقاف عمل العبارات النهرية بمنطقة الميادين إثر ارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا
أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور الإيقاف الفوري لعمل العبارات النهرية في منطقة الميادين حتى إشعار آخر، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وسرعة جريانها حفاظاً على سلامة المواطنين.
وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس، أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرّض صاحبها للمساءلة القانونية والعقوبة، داعياً الجميع إلى التقيد والالتزام التام بالإرشادات الصادرة.
ونفذت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، أمس الثلاثاء، أعمال تدعيم على الجسر الترابي بدير الزور، كإجراءٍ احترازي، وذلك بعد أن تم إغلاقه أمس الأول تزامناً مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، فيما تستمر الحركة على الجسر الحربي.
يُشار إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعت الأهالي في محافظتي الرقة ودير الزور، ولا سيما القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً للزيادة التدريجية في كميات المياه الممررة من سد كديران، اعتباراً من الـ 15 من آب الجاري، جراء زيادة الوارد المائي من الجانب التركي، ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على السلامة العامة.