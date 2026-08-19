إيقاف عمل العبارات النهرية بمنطقة الميادين إثر ارتفاع منسوب الفرات

photo 2026 05 27 16 02 50 إيقاف عمل العبارات النهرية بمنطقة الميادين إثر ارتفاع منسوب الفرات

دير الزور-سانا‏

أعلنت لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور الإيقاف الفوري لعمل العبارات ‏النهرية في منطقة الميادين حتى إشعار آخر، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر ‏الفرات وسرعة جريانها حفاظاً على سلامة المواطنين.‏

وأوضح رئيس اللجنة فايز عباس، أن أي مخالفة لهذه التعليمات ستعرّض صاحبها ‏للمساءلة القانونية والعقوبة، داعياً الجميع إلى التقيد والالتزام التام بالإرشادات ‏الصادرة.‏

ونفذت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، أمس الثلاثاء، أعمال تدعيم ‏على الجسر ‏الترابي بدير الزور، كإجراءٍ احترازي، وذلك بعد أن تم إغلاقه أمس ‏الأول تزامناً مع ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، ‏فيما تستمر الحركة على الجسر ‏الحربي.‏

يُشار إلى أن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث دعت الأهالي في محافظتي الرقة ‏ودير الزور، ولا سيما ‏القاطنين بالقرب من مجرى نهر الفرات إلى ضرورة أخذ ‏أقصى درجات الحيطة والحذر، نظراً للزيادة ‏التدريجية في كميات المياه الممررة ‏من سد كديران، اعتباراً من الـ 15 من آب الجاري، جراء زيادة الوارد ‏المائي من ‏الجانب التركي، ما يستدعي اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة حفاظاً على السلامة ‏العامة.‏

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