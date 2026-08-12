طقس صيفي حار في عموم سوريا وسديمي في بعض المناطق

SAVE ٢٠٢٦٠٤١٤ ١٢٣٨٠١ Copy طقس صيفي حار في عموم سوريا وسديمي في بعض المناطق

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة اليوم الأربعاء، للانخفاض قليلاً، وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والساحلية، مع بقائها أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 2-4 درجات مئوية في أغلب المناطق السورية.

وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً حاراً إلى شديد الحرارة، وخاصة في المناطق الشرقية والجزيرة، وبين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وبعض المناطق الشمالية والجنوبية.

وخلال الليل يكون الجو معتدلاً بشكل عام، لطيفاً على المرتفعات الجبلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية والشمالية الغربية، واحتمال لتشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والساحلية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية على المناطق الشرقية والبادية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة، تنشط خلال ساعات بعد الظهر والمساء لتتجاوز سرعة الهبات 55 كم/سا، وخاصةً على المنطقة الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في بعض المناطق الداخلية، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:

دمشق22/37
ريف دمشق-القلمون19/33
القنيطرة20/31
درعا21/35
السويداء19/33
حمص22/36
حماة23/39
اللاذقية27/32
طرطوس24/31
حلب25/39
إدلب25/35
دير الزور28/44
الرقة26/40
الحسكة28/43
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