مدير الحج والعمرة لـ سانا: استكمال استعدادات سفر الحجاج عبر 5 مطارات رغم تحديات الطيران

دمشق-سانا

أعلن مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، محمد نور أعرج، إتمام كل الاستعدادات اللازمة لسفر الحجاج هذا الموسم عبر مطارات دمشق، حلب، إسطنبول، القاهرة، وغازي عنتاب.

وأوضح أعرج في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أن هناك بعض التحديات المتعلقة بحركة الطيران نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب الأخيرة في المنطقة، مؤكداً العمل على معالجتها، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

وأشار أعرج إلى التنسيق المستمر مع جميع الجهات الحكومية المعنية في المملكة العربية السعودية، لتذليل كل العقبات التي قد تواجه الحجاج السوريين، وضمان أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ولفت إلى أن الفرق الإدارية والصحية والشرعية والإعلامية سترافق الحجاج في كل مرحلة من مراحل تنقلهم، لتقديم الدعم والرعاية اللازمة، مضيفاً: إن جميع الخدمات اللوجستية في مكة المكرمة والمدينة المنورة باتت جاهزة لاستقبال الحجاج، وتوفير أفضل الظروف لإقامتهم.

ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات في الـ 9 من أيار القادم، ما لم يطرأ أي تغيير.

وكان مدير إدارة الحج والعمرة أعلن في السادس من الشهر الجاري، إصدار معظم تأشيرات الحجاج السوريين لموسم حج 1447هـ، بالتزامن مع استكمال التعاقد على مختلف الخدمات الأساسية، بما يشمل السكن والإعاشة والنقل وخدمات المشاعر.