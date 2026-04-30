مدير الحج والعمرة لـ سانا: استكمال استعدادات سفر الحجاج عبر 5 مطارات رغم تحديات الطيران

إدارة الحج والعمرة مدير الحج والعمرة لـ سانا: استكمال استعدادات سفر الحجاج عبر 5 مطارات رغم تحديات الطيران

دمشق-سانا

أعلن مدير إدارة الحج والعمرة في وزارة الأوقاف، محمد نور أعرج، إتمام كل الاستعدادات اللازمة لسفر الحجاج هذا الموسم عبر مطارات دمشق، حلب، إسطنبول، القاهرة، وغازي عنتاب.

وأوضح أعرج في تصريح لـ سانا، اليوم الخميس، أن هناك بعض التحديات المتعلقة بحركة الطيران نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب الأخيرة في المنطقة، مؤكداً العمل على معالجتها، بما يضمن سلامة وراحة الحجاج.

مدير الحج والعمرة محمد نور أعرج 1 مدير الحج والعمرة لـ سانا: استكمال استعدادات سفر الحجاج عبر 5 مطارات رغم تحديات الطيران

وأشار أعرج إلى التنسيق المستمر مع جميع الجهات الحكومية المعنية في المملكة العربية السعودية، لتذليل كل العقبات التي قد تواجه الحجاج السوريين، وضمان أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ولفت إلى أن الفرق الإدارية والصحية والشرعية والإعلامية سترافق الحجاج في كل مرحلة من مراحل تنقلهم، لتقديم الدعم والرعاية اللازمة، مضيفاً: إن جميع الخدمات اللوجستية في مكة المكرمة والمدينة المنورة باتت جاهزة لاستقبال الحجاج، وتوفير أفضل الظروف لإقامتهم.

ومن المقرر أن تنطلق أولى الرحلات في الـ 9 من أيار القادم، ما لم يطرأ أي تغيير.

وكان مدير إدارة الحج والعمرة أعلن في السادس من الشهر الجاري، إصدار معظم تأشيرات الحجاج السوريين لموسم حج 1447هـ، بالتزامن مع استكمال التعاقد على مختلف الخدمات الأساسية، بما يشمل السكن والإعاشة والنقل وخدمات المشاعر.

حملة “ريفنا أخضر” لزراعة 500 ألف غرسة تنطلق من حرستا بريف دمشق
وزير الطاقة يبحث مع عدد من ممثلي المنظمات الإنسانية ملف المياه وتحدياته
القبض على العميد المجرم صالح المقداد المتورط بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في درعا
وفاة أب وابنه إثر انهيار في منزل عربي بدمشق القديمة
مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء تعلن إيصال التيار الكهربائي إلى محطة مياه السويداء
