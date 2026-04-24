الطقس ربيعي دافئ في عموم سوريا وأجواء سديمية بالمناطق الشرقية والبادية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة اليوم الجمعة ارتفاعها التدريجي في سوريا، وتصبح أعلى من معدلاتها السنوية بنحو 1-3 درجات مئوية، مع أجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية.

وبينت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن الطقس يكون خلال النهار ربيعياً دافئاً، و صحواً بشكلٍ عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة أحياناً في المنطقة الساحلية.

وخلال الليل، يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام ومائلاً للبرودة في المرتفعات الجبلية، كما يحذر من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والشمالية الغربية عند ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تصبح ليلاً متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية..