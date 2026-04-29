وزارة التنمية الإدارية تختتم دورة تدريبية حول أدوات جمع وتدقيق البيانات المؤسسية

دمشق-سانا

اختتمت وزارة التنمية الإدارية، اليوم الأربعاء، دورةً تدريبيةً متخصصةً حول أدوات جمع وتدقيق البيانات المؤسسية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير العمل الإداري وتعزيز كفاءة نظم الرصد والتقييم، وذلك في إدارة التطوير والإنتاجية بدمشق.

وبيّن المدرب أسامة محسن، في تصريح لـ سانا، أن دورة جمع وتدقيق البيانات المؤسسية تضمنت تصميم نماذج جمع البيانات الميدانية والرقابية باستخدام نماذج غوغل الإلكترونية ومنصة كوبوتولبوكس لجمع البيانات (KoboToolbox & Google Forms)، إضافةً إلى تقنيات التحقق من صحة البيانات لتقليل الأخطاء، وربط نماذج الجمع بقواعد بيانات المؤسسة بشكل آلي، مشيراً إلى أن هذه الأدوات تُسهم في تحسين جودة البيانات المؤسسية وتعزيز كفاءة عمليات الرصد والتقييم، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة وموثوقة، ويعزز من تكامل العمل المؤسسي وسرعة الاستجابة لمتطلبات التخطيط والتنفيذ.

أهمية الدورة في العمل الميداني والإداري

بدورها، لفتت المتدربة آلاء صعيدي إلى أهمية محاور الدورة التدريبية في عملها بالمجال البيئي، لما تتيحه من خيارات متعددة تساعد في جمع البيانات بشكل منظم ودقيق، بما يعزز جودة النتائج ويدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار، موضحةً أن العمل يعتمد بشكل أساسي على جمع وتحليل مختلف أنواع البيانات بهدف بناء المشروعات على أسس علمية دقيقة.

وبيّن رئيس دائرة التوظيف في الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش محمد أبو عدل، أن الدورة تقع في صلب عمله وتسهم في تعزيز كفاءة العمل وسرعته، مشيراً إلى أن متطلبات العمل الإداري الحديث تتطلب اعتماد النماذج الإلكترونية التي تسهم بتسهيل مشاركة أعداد كبيرة من المتقدمين من مختلف المحافظات، الأمر الذي يخفف الأعباء عن المتقدمين والجهات المعنية على حد سواء، ويرفع كفاءة إدارة عمليات التسجيل والمتابعة.

وتأتي هذه الدورة في سياق تطوير أدوات العمل الإداري وتحديث آلياته، بما يواكب متطلبات العمل المؤسسي، ويسهم في تحسين جودة الأداء وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة.