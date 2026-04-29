تأهيل دائرة النبك للنقل بريف دمشق يرفع عدد المعاملات المنجزة إلى نحو 100

ريف دمشق-سانا

أنهت مديرية النقل في محافظة ريف دمشق أعمال تأهيل وترميم دائرة النبك “الدائرة الفرعية الخامسة”، وذلك ضمن مبادرة “ريفنا بيستاهل”، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إنجاز معاملاتهم، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير البنية الخدمية ورفع كفاءة الأداء في القطاع العام.

وتأتي هذه الأعمال في سياق خطة شاملة لتحديث المراكز الخدمية وتطوير بيئة العمل، حيث شملت صيانة شاملة للمبنى، وتحديث التجهيزات الفنية، وتزويد الدائرة بأجهزة حاسوب وطابعات حديثة، إضافة إلى تركيب كابل إنترنت ضوئي، ما انعكس إيجاباً على سرعة ودقة إنجاز المعاملات.

مجموعة من الخدمات

وأوضح مدير مديرية نقل ريف دمشق سامر الجعصي في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الأربعاء، أن الدائرة تقدم مجموعة من الخدمات تشمل بيان قيد مركبة، وكشف اطلاع، وتجديد ترخيص المركبات، ونقل الملكية “الفراغ”، وتسجيل المركبات ذات اللوحات المؤقتة، والإدخال الجديد، إضافة إلى معاملات نقل ملكية السيارات ذات اللوحات السورية القديمة وتسجيل الدراجات النارية وفحص فني للمركبات.

وبيّن الجعصي أن أعمال التأهيل أسهمت في رفع وتيرة العمل، حيث يتراوح عدد المعاملات اليومية من 50 إلى أكثر من 100 معاملة وفق حجم الإقبال، مشيراً إلى أن الدائرة تخدم شريحة واسعة من المواطنين في منطقة القلمون بشكل أكبر إلى جانب مناطق عديدة في ريف دمشق ومدينة دمشق في ظل الربط الشبكي للمعاملات، إضافة إلى محافظات عدة كحمص وحماة وإدلب ودير الزور والحسكة.

وأكد مدير نقل ريف دمشق أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة مديرية النقل لتطوير الخدمات الحكومية وتحسين مستوى الأداء بما يواكب احتياجات المواطنين.

تحسن ملحوظ في الخدمات

من جانبه أوضح مدير دائرة نقل مدينة النبك حسام سليمان أن الدائرة شهدت تحسناً ملحوظاً في سرعة إنجاز معاملات فحص المركبات وسلاسة الإجراءات، حيث يتم يومياً فحص ما بين 30 و 35 مركبة، إضافة إلى 10 إلى 15 مركبة ذات لوحات سورية قديمة، مع إنجاز المعاملات في اليوم نفسه.

وأشار سليمان إلى أن إجراءات الفحص تتم بشكل منظم يضمن تسجيل المركبات وفق الأصول القانونية في سجلات الدولة.

ولفت سليمان إلى أن أعمال التأهيل والتحديث انعكست بشكل واضح على سرعة إنجاز المعاملات وسهولة الإجراءات، مشيراً إلى أن توافر الأجهزة الحديثة وتحسين بيئة العمل أسهما في تقليل الوقت والازدحام، الأمر الذي خفف من الأعباء عن المواطنين وحسّن من مستوى الخدمة المقدمة.

وتعمل وزارة النقل على تأهيل البنية التحتية للقطاع وإجراء عمليات الصيانة المطلوبة وتطوير المؤسسات الخدمية ورفع كفاءتها لتعزيز خدماته اللوجستية في مختلف المحافظات، حيث افتُتِحت في الـ 23 من شهر نيسان الجاري، دائرة النقل في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ضمن جهود تحسين مستوى الخدمات العامة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.