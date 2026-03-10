موسّع -إصابة عنصرين من الجيش العربي السوري أثناء إزالة ألغام في قرية نحشبا بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا

أصيب عنصران من كتيبة الهندسة التابعة للجيش العربي السوري اليوم الثلاثاء، أثناء قيامهما بأعمال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في قرية نحشبا بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية.

وأوضح قائد كتيبة في فوج الهندسة عبد الرحمن الرفاعي في تصريح لمراسل سانا، أنه خلال تنفيذ الواجب في قرية نحشبا، أُصيب عنصران من الكتيبة أثناء قيامهما بأعمال إزالة الألغام، قائلاً: “وقعت لدينا إصابتان خلال العمل، لكننا مستمرون حتى النهاية لعودة أهالينا المدنيين إلى قراهم بشكل آمن”.

وبيَّن الرفاعي أن الحملة التي تقودها فرق إدارة الهندسة العسكرية، بالتعاون مع الفرقة 50 لإزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في قريتي عكو ونحشبا متواصلة، وتأتي استجابة لشكاوى وردت من المدنيين بوجود ألغام، مشيراً إلى أن كوادر الهندسة باشرت مهامها فوراً لتأمين البيئة المحيطة بما يضمن عودة آمنة للأهالي إلى قراهم، واستئناف حياتهم الطبيعية.

وأشار الرفاعي إلى أن العمل بدأ بإرسال كاسحات الألغام، تلاها مرحلة استخدام الخراطيم المتفجرة لتمهيد الطريق أمام الفرق اليدوية المتخصصة.

وتواصل كتائب الهندسة جهودها المتواصلة في تمشيط وتطهير الأراضي الزراعية والحراجية من مخلفات الحرب، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تأمين المناطق المحررة وتهيئة الظروف الملائمة لعودة الأهالي، واستئناف نشاطهم الزراعي في بيئة آمنة.

ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد من أبرز التحديات التي تواجه عدداً من المناطق في سوريا، لما تشكله من خطر على حياة المدنيين، بينما تواصل الجهات المعنية جهودها لإزالة هذه الألغام والذخائر غير المنفجرة.