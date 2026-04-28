وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة يطلع على أعمال إعادة تأهيل صويمعات الحبوب بريف درعا

درعا-سانا

اطلع وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة خلال جولة ميدانية في محافظة درعا، اليوم الثلاثاء، على أعمال إعادة تأهيل صويمعات الحبوب في نوى بريف درعا الغربي، استعداداً لموسم تسويق الحبوب 2026.

وزار الوفد الذي يضم نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن، ومدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الوزارة حسن الشوا، مع مديري الدوائر والمؤسسات الحكومية التابعة للوزارة، وحدة الصوامع في إزرع، للتأكد من جاهزيتها الفنية ومدى قدرتها على استيعاب محصول القمح الجديد وتخزينه بالشكل الأمثل.

وأوضح مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء حسن الشوا لـ سانا، أن الوزارة وضعت دراسة متكاملة لإعادة تأهيل صويمعات الحبوب في نوى بطاقة تخزينية تزيد على عشرة آلاف طن، لتكون جاهزة لاستقبال محصول الفلاحين بهذا الموسم، وبالتالي تخفيف أعباء وتكاليف النقل.

وأشار الشوا، إلى أن الوزارة أطلقت عدة مشاريع في درعا لترميم بناء مديرية التجارة الداخلية مع تزويد المديرية بالآليات والكوادر لسرعة الاستجابة، وترميم عدد كبير من المخابز، وإضافة خطوط جديدة لتقديم الخبز للمواطنين بالمواصفات والجودة المطلوبة، وبالكميات الكافية.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا عادل الصياصنة في تصريح مماثل، أن الوفد اطلع على واقع وصعوبات العمل في مطحنة اليرموك، بهدف تحسين جودة الطحين وزيادة الإنتاجية.

وعلى هامش الزيارة التقى الوفد الوزاري محافظ درعا أنور الزعبي، وزار مطحنة اليرموك لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية ومعالجة الصعوبات ومتطلبات موسم تسويق الحبوب للعام 2026.

وبدأت أعمال إعادة التأهيل والترميم لمركز الحبوب والصويمعة المعدنية في نوى في الرابع من نيسان الجاري، وتشمل صيانة الجسم المعدني للصويمعة وصيانة المحركات واستكمال النواقص، وتجهيز غرفة التحكم كاملة مع المستلزمات والكابلات التي تضمن استمرارية التشغيل والعمل، واستكمال الأعمال المدنية والترميمات لمركز الحبوب.