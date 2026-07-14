مانشستر يونايتد يتعاقد مع الحارس الويلزي دارلو حتى 2028

لندن-سانا



عزز نادي مانشستر يونايتد صفوفه بشكل رسمي مع حارس ليدز يونايتد الويلزي كارل دارلو، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وحسب موقع النادي الإلكتروني، فإن صاحب الـ 35 عاماً قد وقّع عقداً، يمتد حتى حزيران 2028، مع وجود خيار يمنح النادي إمكانية تمديده لموسم إضافي.



وخاض دارلو 279 مباراة خلال مسيرته الاحترافية، بينها 74 مباراة في الدوري الإنكليزي الممتاز، وفرض نفسه الحارس الأساسي للفريق، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في خمس مباريات.



وتأتي صفقة دارلو، ضمن تحركات مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتعزيز مركز حراسة المرمى للنادي وتوفير خيارات إضافية للجهاز الفني في الموسم الجديد.