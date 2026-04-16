جولة ميدانية للاطلاع على احتياجات مركز البحوث الزراعية بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

اطلع مدير المنطقة الشمالية في محافظة القنيطرة، محمد السعيد، خلال جولة ميدانية على مركز البحوث العلمية الزراعية بالقنيطرة اليوم الخميس، على واقع العمل فيه، وعلى أبرز احتياجاته والصعوبات التي تواجه الكوادر العاملة.

كما اطلع خلال الجولة التي شارك بها رئيس اتحاد الفلاحين عبد الرحمن خلف، على عدد من التجارب الزراعية المنفذة في المركز، منها مشتلا الزعفران والفول، واستمع من مديرة المركز وعدد من العاملين فيه، إلى شرح حول طبيعة العمل والخدمات التي يقدمها لدعم القطاع الزراعي.

وأكد القائمون على المركز، حاجته إلى الكوادر الفنية المتخصصة، ولاسيما المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين، إلى جانب الحاجة إلى الآليات اللازمة لتعزيز عمله.

كما تضمنت الجولة الاطلاع على واقع المراكز التابعة للمركز في كودنة ومسحرة والفوار والمركز العلمي بريف المحافظة.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح مدير المنطقة أنه تم الطلب من إدارة المركز، لتزويد الجهات المعنية بقائمة الاحتياجات والصعوبات التي تواجه المركز والمراكز التابعة له، تمهيداً لمتابعتها والعمل على معالجتها بما يسهم في تحسين واقع العمل الزراعي في المحافظة.

ويُسهم مركز البحوث العلمية الزراعية بالقنيطرة، في تنفيذ تجارب بحثية وإرشادية لدعم القطاع الزراعي، ويشرف على عدد من المراكز والمحطات التابعة له في مناطق مختلفة من المحافظة.