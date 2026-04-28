المواصلات الطرقية: إزالة آثار السيول عن أوتوستراد دمشق–حمص لإعادة انسيابية الحركة المرورية

دمشق-سانا

باشرت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في وزارة النقل تنفيذ أعمال إزالة مخلفات السيول التي نتجت عن الأحوال الجوية، والهطولات المطرية الغزيرة يوم أمس الإثنين، على أوتوستراد (دمشق – حمص)، ولا سيما في المنطقة الممتدة من نزلة التنايا حتى جسر بغداد، والتي تسببت بإعاقة جزئية لحركة السير.

وأوضح مدير فرع المؤسسة في دمشق، المهندس بسام دكاك، في تصريح لمراسلة سانا، اليوم الثلاثاء، أن ورشات الصيانة توجهت فور توقف الهطولات إلى الموقع، مدعومة بالآليات الثقيلة، حيث عملت على إزالة الأتربة والانجرافات الطينية من مسافة تقارب 3 كيلومترات، وإعادة فتح الطريق بشكل آمن أمام المركبات.

وأشار دكاك إلى أن الأعمال نُفذت بشكل إسعافي وسريع لتقليل التأثير على حركة النقل، لافتاً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم المرور في المنطقة خلال فترة العمل.

وأكد دكاك استمرار الجاهزية للتدخل الفوري في حال تجدد الأحوال الجوية، داعياً السائقين إلى توخي الحذر، والالتزام بإرشادات السلامة المرورية، وخاصة في المناطق التي شهدت سيولاً، أو تجمعات مائية.

وتشهد بعض المناطق في سوريا منخفضات جوية عديدة، وهطولات مطرية متفاوتة بين المحافظات، أدت إلى تشكل سيول وانجرافات ترابية، وخاصة على الطرق السريعة، ويُعد أوتوستراد (دمشق – حمص) من أهم المحاور الحيوية في البلاد، ما يجعله عرضة للتأثر بهذه الظروف، ويستدعي تدخلاً سريعاً لضمان استمرار حركة المرور.