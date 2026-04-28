دورة تخصصية لحفظ النظام وحماية الفعاليات ضمن خطة تأهيل كوادر قوى الأمن الداخلي

دمشق-سانا
تواصل إدارة التأهيل والتدريب في وزارة الداخلية، عبر أفرعها، تنفيذ دورة “حفظ النظام وحماية الفعاليات”، وذلك ضمن خطة التأهيل التخصصي الهادفة إلى تعزيز الجاهزية الميدانية والعملياتية لكوادر قوى الأمن الداخلي.
وأوضحت الوزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الدورة تتضمن تدريبات ميدانية تحاكي الواقع، تركز على تطوير مهارات التعامل مع مختلف السيناريوهات، والتدريب على أساليب حفظ النظام وإدارة الحشود، وتأمين الفعاليات، بما يضمن أداءً احترافياً وتنسيقاً عالياً بين الفرق الميدانية، وفق المعايير المهنية والقانونية.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الدورة تأتي ضمن نهج الوزارة المستمر لتطوير قدرات منتسبيها، ورفع مستوى جاهزيتهم لتنفيذ المهام الأمنية بكفاءة ومهنية.