جولة ميدانية لمتابعة حقول القمح بريف القنيطرة الجنوبي

6 3 2 جولة ميدانية لمتابعة حقول القمح بريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

نفذت مديرية زراعة القنيطرة جولة ميدانية في الحقل الإرشادي في بلدة غدير البستان اليوم الإثنين، ضمن برنامجها لمتابعة واقع المحاصيل الحقلية وتعزيز التواصل المباشر مع الفلاحين، بما يدعم استقرار الإنتاج الزراعي في المحافظة خلال الموسم الحالي.

وأوضح المهندس محمد داود من مديرية الزراعة في تصريح لمراسل سانا، أنه تم الاطلاع على واقع حقول القمح من حيث وجود الآفات والأمراض، وخاصة حشرة السونة، إضافة إلى توعية الفلاحين بطرق مكافحتها وأضرارها، مشيراً إلى أنه في حال وجود إصابة يتم اتخاذ القرار المناسب للمكافحة بما يحد من انتشارها ويحافظ على الإنتاج.

وتأتي هذه الجولات ضمن خطة مديرية الزراعة لمواكبة الموسم الزراعي، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للفلاحين في مختلف مناطق القنيطرة.

6 1 1 جولة ميدانية لمتابعة حقول القمح بريف القنيطرة الجنوبي
6 4 2 جولة ميدانية لمتابعة حقول القمح بريف القنيطرة الجنوبي
6 6 1 جولة ميدانية لمتابعة حقول القمح بريف القنيطرة الجنوبي
