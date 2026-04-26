وفاة طفل وقطع طريق أثريا–خناصر بسبب السيول الناجمة عن العاصفة المطرية بريف حماة

حماة-سانا

تسبّبت السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة المطرية التي ضربت محافظة حماة اليوم الأحد، بوفاة طفل غرقاً، وإغلاق طريق أثريا–خناصر–الرقة عند مفرق قرية التناهج بريف المحافظة.

وذكر مدير مركز الطوارئ وإدارة الكوارث في سلمية معتز العلي، في تصريح لمراسل سانا، أن العاصفة أدت إلى سيول جارفة غمرت مساحات واسعة من الأراضي، وتسببت بوفاة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً غرقاً، إضافة إلى إغلاق الطريق ومحاصرة عدد من السيارات التي كانت تسير عليه.

وأوضح العلي أن فرق الطوارئ سارعت إلى إخراج السيارات العالقة وإنقاذ ركابها، فيما تتواصل حالياً أعمال إعادة فتح الطريق عبر ردم الفجوة الكبيرة التي خلّفتها السيول والفيضانات في الموقع.

يُذكر أن منطقة سلمية في ريف حماة الشرقي شهدت بعد ظهر اليوم الأحد، عاصفة مطرية أدت إلى غمر الأراضي وإلحاق أضرار بالمحاصيل الزراعية والممتلكات.