الطوارئ تحذّر من انقطاع طرق في ريف حماة الشرقي بسبب السيول وتدعو السائقين للحذر

حماة-سانا

حذّرت دائرة الإنذار المبكر والتأهّب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السائقين من انقطاع طريق السعن – سرحا في ريف حماة الشرقي مساء اليوم الأحد، نتيجة تشكّل السيول، مؤكدة أن فرق الدفاع المدني وضعت إشارات تحذيرية في الموقع لضمان سلامة مستخدمي الطريق.

وأوضحت الدائرة في بيان أن الطريق سيبقى مغلقاً مؤقتاً إلى حين توقف السيول، ليتم بعدها تنفيذ أعمال الترميم وإعادته للخدمة، مناشدة السائقين توخي الحذر أثناء هطول الأمطار، وتجنب قطع المجاري المائية أو القيادة في الأراضي الزراعية.

كما أعلنت الدائرة انقطاع طريق أثريا – الرقة مساء اليوم الأحد، بسبب السيول في منطقة الشيخ هلال شرق حماة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على سحب السيارات العالقة وفتح الطريق في أسرع وقت ممكن.

وجددت الدائرة دعوتها للسائقين إلى القيادة بحذر شديد خلال الأحوال الجوية غير المستقرة، والالتزام بالتعليمات الصادرة حفاظاً على سلامتهم.

وتتأثر سوريا بحالة من عدم الاستقرار الجوي يستمر تأثيرها حتى فجر الثلاثاء، تترافق بزخات أمطار رعدية غزيرة مع احتمالية تساقط البرد.