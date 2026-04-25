الاحتلال الإسرائيلي يبدأ بأعمال تحصين ورفع سواتر على تل الأحمر الشرقي جنوبي القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم في تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا أن جرافتين تابعتين لقوات الاحتلال باشرتا بأعمال تحصين ورفع سواتر ترابية على أعلى التل، قبل أن يتم تعزيزها بـ7 سيارات عسكرية، سبقها أيضاً استقدام غرف مسبقة الصنع إلى الموقع.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

مهجرو ريف حماة يعودون حاملين الأمل… هل يكتمل الحلم بترميم منازلهم؟
وزارة الدفاع السورية تبدأ بعقد الجلسات التنظيمية مع القيادات العسكرية للبدء بعملية انخراط الفصائل في وزارة الدفاع
بدء مشروع شق طرقات ضمن أربعة مواقع بقرى بلدية مجادل بالسويداء
أسبوع الخط العربي والفن التشكيلي في اللاذقية… مساحة تفاعلية تغني المشهد الثقافي
محافظ حمص: تضافر كل الجهود بالمحافظة لاستمرار العمل وتأمين مختلف الاحتياجات للمواطنين
