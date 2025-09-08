ورشة عمل في طرطوس لرسم رؤية استثمارية وتنموية شاملة للمحافظة

طرطوس-سانا

أطلقت محافظة طرطوس، بالتعاون مع مديرية السياحة، ومجلس المدينة، وجامعة طرطوس، ورشة عمل بعنوان “الرؤية الاستثمارية والتنموية لمحافظة طرطوس”، بهدف تعزيز الاستثمار في التنمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية في المحافظة.

وتناولت ورشة العمل التي عقدت اليوم محاور عدة أبرزها، تطوير المقومات السياحية، ومشروع الواجهة البحرية لمدينة طرطوس، والتنمية الريفية والحفاظ على التراث، إضافة إلى عرض مشاريع كلية الهندسة المعمارية المرتبطة بمحاور التنمية والاستثمار.

وأشار محافظ طرطوس أحمد الشامي في كلمته إلى أن هذه الورشة تأتي لتوحيد الرؤى والجهود في رؤية واحدة متكاملة للمحافظة بالمشاركة مع المجتمع المحلي، وهي فرصة لخلق وجلب الفرص الاستثمارية للمحافظة.

وأوضح الشامي أن هذه الرؤى ستعمل على توفير فرص العمل، واستثمار أفضل لواقع المحافظة من منشآت تختص بالبحر والزراعة والصناعة، ومنشآت حرفية وورشات وإحداث منشآت تعليمية وخدمية، مشيراً إلى أن عملية التسويق الصحيحة تؤدي إلى الحصول على أفضل الفرص والمشاريع الاستثمارية.

بدوره أكد رئيس مجلس مدينة طرطوس شادي حليمة في تصريح لمراسلة سانا أن الاستثمار يمثل الأساس في تنمية المدينة، مشيراً إلى أن الرؤية التي ستنتج عن هذه الورشة سترفع إلى الهيئة العامة للاستثمار السورية لاعتمادها وتطويرها بما يخدم المحافظة.

من جانبه أوضح مدير السياحة في طرطوس بسام عباس في تصريح مماثل أن الورشة ركزت على استعراض المقومات والفرص الاستثمارية والمسارات السياحية، لتحويل الرؤى إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على أبناء المحافظة.

من جهته أشار عميد كلية العمارة في جامعة طرطوس شعيب إبراهيم إلى أهمية المخطط المعماري كأساس لأي مبادرة أو سياسة مستقبلية، موضحاً أن الدراسات الأكاديمية تقدم الحلول والمخططات التي يجب على الجهات المعنية اعتمادها في التنفيذ.

عمر زين من فريق “لون الحرية” التطوعي لفت إلى مشاركة فريقه في هذه الورشة، من خلال تقديم عرض رؤيا لمدينة طرطوس لبناء مستقبل جديد للمدينة والتعرف على الرؤى الاستثمارية الأخرى، والمساهمة والمشاركة فيها.

وتأتي هذه الورشة كمبادرة من محافظ طرطوس، بهدف توحيد الرؤية الاستثمارية والتنموية وتحويلها إلى خطط عملية داعمة للتنمية المستدامة في المحافظة.