قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي

القنيطرة-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، في قريتي المعلقة والحيران بريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من آليتين عسكريتين توغلت على الطريق الواصل بين قريتي المعلقة والحيران، ثم انسحبت من المنطقة.

وفي سياق متصل، فجر الاحتلال أمس جامع الداغستان والمحكمة والمتحف والمباني المحيطة بها في مدينة القنيطرة المهدمة بعد تفخيخها.

وكان الاحتلال هدم في كانون الثاني الماضي مشفى الجولان القديم في القنيطرة المهدمة، وبقايا منازل، وأبنية مهدمة في محيط جامع العرب في المدينة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة إلى اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.