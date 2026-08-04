منفذ التنف يسجل عبور نحو 155 ألف سائق منذ إعادة افتتاحه

حمص-سانا
يشهد منفذ التنف الحدودي مع العراق حركة عبور متنامية منذ إعادة افتتاحه مطلع نيسان الماضي، بالتزامن مع تنامي نشاط النقل البري والشحن والترانزيت بين سوريا ودول الجوار.
وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن عدد سائقي الشاحنات والصهاريج الذين عبروا المنفذ في الاتجاهين منذ إعادة افتتاحه بلغ نحو 155 ألفاً، ما يعكس ارتفاع وتيرة النشاط التشغيلي، وتنامي حركة الشحن والترانزيت.
وأوضحت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل بصورة متواصلة على تقديم الخدمات، وإنجاز المعاملات، وفق إجراءات تنظيمية ميسرة تضمن انسيابية عبور المركبات والبضائع وتقليص مدة الانتظار.
ويؤدي منفذ التنف دوراً مهماً في دعم حركة الترانزيت الإقليمية والدولية، عبر تسهيل مرور الشاحنات والصهاريج والبضائع بين سوريا والعراق ودول المنطقة، بما يسهم في تنشيط قطاع النقل البري، وتعزيز الربط التجاري واللوجستي.
وتواصل الهيئة أعمال إعادة تأهيل المنفذ وتطوير بنيته التحتية، ضمن خطة تستهدف رفع جاهزيته التشغيلية وزيادة قدرته الاستيعابية وتحسين الخدمات المقدمة لقطاعي النقل والشحن، بما يعزز دوره كممر حيوي للتجارة والنقل الإقليمي.