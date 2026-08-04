منفذ التنف يسجل عبور نحو 155 ألف سائق منذ إعادة افتتاحه

حمص-سانا

يشهد منفذ التنف الحدودي مع العراق حركة عبور متنامية منذ إعادة افتتاحه ‏مطلع نيسان الماضي، بالتزامن مع تنامي نشاط النقل البري والشحن ‏والترانزيت بين سوريا ودول الجوار. ‏

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وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، عبر قناتها على تلغرام اليوم ‏الثلاثاء، أن عدد سائقي الشاحنات والصهاريج الذين عبروا المنفذ في ‏الاتجاهين منذ إعادة افتتاحه بلغ نحو 155 ألفاً، ما يعكس ارتفاع وتيرة ‏النشاط التشغيلي، وتنامي حركة الشحن والترانزيت.‏

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وأوضحت الهيئة أن كوادر المنفذ تعمل بصورة متواصلة على تقديم الخدمات، ‏وإنجاز المعاملات، وفق إجراءات تنظيمية ميسرة تضمن انسيابية عبور ‏المركبات والبضائع وتقليص مدة الانتظار.‏

ويؤدي منفذ التنف دوراً مهماً في دعم حركة الترانزيت الإقليمية والدولية، ‏عبر تسهيل مرور الشاحنات والصهاريج والبضائع بين سوريا والعراق ‏ودول المنطقة، بما يسهم في تنشيط قطاع النقل البري، وتعزيز الربط التجاري ‏واللوجستي.‏

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وتواصل الهيئة أعمال إعادة تأهيل المنفذ وتطوير بنيته التحتية، ضمن خطة ‏تستهدف رفع جاهزيته التشغيلية وزيادة قدرته الاستيعابية وتحسين الخدمات ‏المقدمة لقطاعي النقل والشحن، بما يعزز دوره كممر حيوي للتجارة والنقل ‏الإقليمي.‏