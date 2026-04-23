محافظة الحسكة تنفي إزالة العلم السوري وتوضح أن الأعلام كانت إجراءً مؤقتاً للصيانة

الحسكة-سانا

نفت محافظة الحسكة ما يتم تداوله من معلومات مضللة حول إزالة العلم السوري عن مبنى المحافظة، مؤكدةً عدم صحة هذه الادعاءات.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم الخميس، أن الأعلام التي وُضعت على واجهة المبنى كانت إجراءً مؤقتاً، بهدف حجب رموز النظام البائد ريثما تتم معالجتها.

وأضافت: إن تلك الرموز كانت محفورة ضمن هيكل البناء، ما استدعى أعمال صيانة خاصة لإزالتها بشكل كامل.

وبينت المحافظة أن إزالة الأعلام جاءت بعد الانتهاء من أعمال الصيانة وإزالة تلك الرموز نهائياً، مجددة التأكيد على أن العلم السوري لا يزال مرفوعاً على مبنى المحافظة بشكل دائم.

