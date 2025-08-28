وزير إيطالي: زيارتنا إلى سوريا لبحث مبادرات إعادة الإعمار

دمشق-سانا

أكد الوزير المفوض المدير المركزي لمديرية التعاون لدى وزارة الخارجية الإيطالية كارلو باتوري أنّ زيارة الوفد الوزاري الإيطالي لسوريا تهدف إلى مناقشة مبادرات ملموسة لدعم إعادة إعمار سوريا في مجالات عديدة.

وأوضح الوزير باتوري في تصريح خاص لـ سانا أنّ الوفد الذي يضم جهات مختلفة من الحكومة الإيطالية، عقد خلال هذا اليوم اجتماعات مختلفة مع عدد من الوزراء السوريين أو نوابهم، شملت قطاعات الزراعة والصحة والاقتصاد والطاقة والثقافة، مبيناً أنّه جرى أيضاً حوار مثمر للغاية مع وزارة الخارجية السورية، وهي الجهة التنسيقية التي ستتولى تحديد أولويات المبادرات المختلفة لدعم إعادة الإعمار في سوريا.

وأشار باتوري إلى أنّ تقييم اللقاءات كان إيجابياً للغاية حيث جرى حوار مثمر مع جميع الجهات التي تواصل الوفد معها، موضحاً أن مسؤوليته هي تعزيز المبادرات لدعم إعادة إعمار البلاد في مختلف القطاعات.

ولفت باتوري إلى أنّ الأموال العامة وأموال المانحين لن تكون كافية بمفردها، إذ تتطلب إعادة إعمار سوريا مشاركة القطاع الخاص، مشدداً على أنّ فعاليات مثل معرض دمشق الدولي بالغة الأهمية وتُكمل العمل والمهمة في دعم إعادة الإعمار بالمساعدات، مؤكداً أنّ مشاركة القطاع الخاص والشركات ودعم الاستثمار والتجارة أمر بالغ الأهمية، وأن انعقاد معرض دمشق الدولي يشكّل خطوة مهمة نحو إعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وبيّن باتوري أنّ المناقشات مع الوزراء السوريين كانت بالغة الأهمية، موضحاً أنّه جرى على سبيل المثال بحث سبل دعم إنتاج زيت الزيتون وإنتاج القمح، مذكّراً بأن سوريا كانت قوة زراعية بالغة الأهمية، وأن الهدف يتمثل بدعمها في استعادة مكانتها كقوة زراعية.

كما أشار إلى أنّ الوفد ناقش في قطاع الصحة مسألة إعادة تأهيل بعض المستشفيات التي تضررت بشدة أو دُمرت بسبب الحرب، إضافة إلى مناقشة دعم إنتاج الطاقة باعتبارها خدمة أساسية تشتد الحاجة إليها في سوريا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالإنتاج وتوزيع ونقل الطاقة والكهرباء.

وختم باتوري بالتأكيد على أهمية التراث الثقافي السوري الذي يشكّل مصدر فخر وطنياً ومصدراً للدخل إذا استُثمر وتم تطويره كما ينبغي، مذكّراً بأن السياحة كانت تمثّل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السوري قبل الحرب، ومعرباً عن تطلع بلاده إلى عودة سوريا إلى مصاف أهمّ الوجهات السياحية العالمية، ومشيراً إلى أنّ إيطاليا ستسهم في تحقيق ذلك.