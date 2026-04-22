الزراعة تبحث دعم مزارعي شرق سوريا الأكثر احتياجاً

دمشق-سانا

نظمت وزارة الزراعة، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ورشة عمل بعنوان: “دعم تحسين المكاسب الغذائية للمزارعين الأشد احتياجاً من خلال إنتاج الخضراوات قصيرة الدورة في محافظات دير الزور والرقة والحسكة”، وذلك في مبنى الوزارة بدمشق.

وأوضح مدير التعاون الدولي في الوزارة إسحاق الأحمد، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الورشة تهدف إلى مناقشة مراحل تنفيذ مشروع المنحة الأمريكية المخصصة لتقديم مساعدات عاجلة في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة، من خلال توفير مدخلات إنتاج تشمل المبيدات والأسمدة والأعلاف.

وبيّن الأحمد أنه سيتم خلال الورشة تحديد الأدوار والمسؤوليات، واختيار المناطق المستهدفة، ووضع شروط الاستهداف، وإعداد اللائحة الأولية للمستفيدين بالتنسيق مع الفرق الفنية المكانية في المحافظات.

ويشارك في الورشة، التي تستمر يومين، 30 ممثلاً من المحافظات الثلاث، منهم مديرو الزراعة ورؤساء الدوائر المختصة بالإنتاجين النباتي والحيواني إلى جانب مديري الشؤون الزراعية والوقاية والإنتاج والصحة الحيوانية في الوزارة.

وكانت وزارة الزراعة أقامت، بالتعاون مع “الفاو” وهيئة التخطيط والإحصاء وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) في الـ 12 من كانون الثاني الماضي، ورشة عمل موسعة حول التحقق من نتائج تقييم الأمن الغذائي في سوريا، بمشاركة عدد من المنظمات المحلية والدولية.