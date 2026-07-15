الرقابة والتفتيش: صرف مفتشَين من الخدمة في حماة وحمص ‏بعد تحقيقات في قضايا تمس النزاهة‎ ‎

دمشق-سانا
أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا قرارين يقضيان بصرف مفتشَين من الخدمة بعد تحقيقات في قضايا تمس النزاهة، وذلك انطلاقاً من حرصها الدائم على تعزيز قيم النزاهة والشفافية، والمساءلة والمحاسبة.
وذكرت الهيئة في قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أنه تم فرض عقوبة الصرف من الخدمة بحق العامل بالتفتيش (ع، ه) لدى فرع الهيئة بحماة والعاملة بالتفتيش (أ، ا) لدى فرعها بحمص، وذلك عملاً بأحكام المادة 35 من قانون الهيئة رقم /24/ لعام 1981.
وتواصل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا تعزيز دورها الرقابي عبر رصد أوجه الخلل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام، ومحاسبة المقصرين باعتبار ذلك أولوية وطنية لا تقبل التهاون، وضمان الالتزام بأعلى معايير الشفافية والنزاهة.