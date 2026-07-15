الرقابة والتفتيش: صرف مفتشَين من الخدمة في حماة وحمص ‏بعد تحقيقات في قضايا تمس النزاهة‎ ‎

photo 2026 07 15 15 56 46 الرقابة والتفتيش: صرف مفتشَين من الخدمة في حماة وحمص ‏بعد تحقيقات في قضايا تمس النزاهة‎ ‎

دمشق-سانا‏

أصدرت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا قرارين ‏يقضيان بصرف مفتشَين من الخدمة بعد تحقيقات في قضايا ‏تمس النزاهة، وذلك انطلاقاً من حرصها الدائم على تعزيز قيم ‏النزاهة والشفافية، والمساءلة والمحاسبة‎.‎

وذكرت الهيئة في قناتها على التلغرام اليوم الأربعاء أنه تم ‏فرض عقوبة الصرف من الخدمة بحق العامل بالتفتيش (ع، ه) ‏لدى فرع الهيئة بحماة والعاملة بالتفتيش (أ، ا) لدى فرعها ‏بحمص، وذلك عملاً بأحكام المادة 35 من قانون الهيئة رقم ‌‏/24/ لعام 1981‌‎.‎

وتواصل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا تعزيز ‏دورها الرقابي عبر رصد أوجه الخلل، واتخاذ الإجراءات ‏اللازمة لحماية المال العام، ومحاسبة المقصرين باعتبار ذلك ‏أولوية وطنية لا تقبل التهاون، وضمان الالتزام بأعلى معايير ‏الشفافية والنزاهة‎.‎

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