السورية للبريد: إتاحة الطابع التذكاري لذكرى انطلاق الثورة السورية للهواة والمواطنين

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد إتاحة الطابع البريدي الصادر بمناسبة ذكرى انطلاق الثورة السورية لهواة جمع الطوابع والمواطنين، وذلك اعتباراً من يوم غد الأحد في الصالة المركزية بساحة الحجاز في دمشق.

وأشارت المؤسسة، في بيان تلقت سانا نسخة منه، إلى أن الطابع سيكون متوافراً ابتداءً من الأول من شهر نيسان القادم في جميع المكاتب البريدية بالمحافظات، موضحة أن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامجها السنوي للطوابع التذكارية، الذي يهدف إلى توثيق أبرز المحطات والأحداث التاريخية في سوريا.

وأصدرت المؤسسة السورية للبريد في الـ 18 من الشهر الجاري، أول طابع بريدي تذكاري بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاق الثورة السورية.

انطلاق حملة دفء الشتاء لتوزيع مستلزمات تدفئة للمهجرين في مخيمات خربة الجوز في إدلب
قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في محيط تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي
الأمن العام بحماة يقبض على أفرادٍ ادعوا أنهم متطوعون أرسلتهم مديرية التنمية
لجنة التحقيق في أحداث السويداء تخصص خطاً ساخناً لتوثيق شهادات المواطنين
تواصل العمل في مشروع تأهيل جسر الرستن الحيوي بحمص
