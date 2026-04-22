التأمينات الاجتماعية وصناعة دمشق ينظمان ندوة لتعزيز الوعي بالسلامة والصحة المهنية

دمشق-سانا

نظمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها اليوم الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان “تعزيز الوعي الخاص بالسلامة والصحة المهنية”، بمشاركة عدد من أصحاب العمل، وممثلين عنهم، وذلك في مقر الغرفة بدمشق.

وتتضمن محاور الندوة التعريف بالصحة والسلامة المهنية، ومخاطر بيئة العمل والتشريعات ذات الصلة ودور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمراقبة على تطبيق اشتراطات السلامة (تفتيش بيئة العمل) وأسباب الحوادث وإصابات العمل.

دور التأمينات الاجتماعية

وأكد مدير الصحة والسلامة المهنية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية محمد هاشم في تصريح لـ سانا ضرورة توفير بيئة عمل آمنة وصحية تقي من إصابات العمل والأمراض المهنية، مع التركيز على واجبات أصحاب العمل تجاه عمالهم، والالتزام بالتشريعات والقوانين لتحقيق الأهداف المنشودة، ولاسيما أن المنشآت في سوريا تعاني من نقص كبير في تطبيق اشتراطات السلامة المهنية، نتيجة الظروف الصعبة التي شهدتها سوريا خلال السنوات الماضية وما خلفته من دمار وتعطيل.

وبين هاشم أن المديرية تقوم بزيارات تفتيشية دورية لمواقع العمل، بهدف تحديد المخاطر، وإعداد تقارير توجيهية تتضمن التوصيات اللازمة لضمان تطبيق معايير السلامة، وأصدرت العديد من التقارير والندوات التوعوية بالتعاون مع غرف الصناعة والاتحاد العام لنقابات العمال.

دور أصحاب العمل

بدوره أشار مستشار غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المدني إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة وأصحاب العمل في نشر الوعي بأهمية المورد البشري وتأمين بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على العملية الإنتاجية وصحة المجتمع بشكل عام، منوهاً بأن توفير بيئة عمل آمنة يقلل من الإصابات المهنية التي قد تتسبب بأضرار جسيمة للمجتمع والعملية الإنتاجية.

ولفت المدني إلى أن الدراسات أثبتت أن خسائر إصابات العمل تمثل ما بين 4 إلى 6 بالمئة من الناتج القومي العالمي، مبيناً أن النفقات المخصصة للصحة والسلامة المهنية لا تقارن مطلقاً بالخسائر المترتبة عن الحوادث والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل.

من جهته شدد مشرف الصحة والسلامة المهنية في شركة متخصصة بالصناعات الغذائية معين أبو عمار على أن الاهتمام بصحة العمال وحياتهم يجب أن يأتي دائماً في صدارة أولويات أصحاب المنشآت الصناعية بمختلف مسمياتها وتخصصاتها، لما له من دور أساسي في الحفاظ على ممتلكات المنشأة ويسهم في استدامة العمل وتقليل الخسائر.

بدوره بين مشرف الموارد البشرية في شركة صناعات كهربائية أويس مفيد ضرورة تنفيذ العديد من الدورات التدريبية التوعوية المنتظمة للعمال، لتعزيز الوعي بإجراءات السلامة، مشيراً إلى ضرورة توفر طبيب متخصص داخل المنشأة لإجراء فحوصات دورية للعاملين، مع نظام متكامل للإسعافات الأولية مجهز بشكل جيد للتعامل مع أي حالات قد تقع داخل بيئة العمل، إضافة إلى سيارات إسعاف مجهزة لنقل الحالات إلى أقرب مركز طبي أو مستشفى.

يشار إلى أنه وفق القوانين والأنظمة النافذة، أوكل ملف السلامة والصحة المهنية في سوريا إلى مديرية الصحة والسلامة المهنية لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما أن قانون العمل رقم (17) لعام 2010 يمثل مظلة قانونية، تُلزم صاحب العمل بتوفير أقصى درجات الحماية ضد الأخطار المهنية في منشأته.