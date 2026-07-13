وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية

محافظات-سانا

توفي شخص وأصيب 17 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ ‏وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.‏

وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ19 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص ‏وإصابة 17 مدنياً، وقدمت للمصابين الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث ‏وأمّنت مواقعها.‏

ودعا السائقين إلى الالتزام بتخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب ‏السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

وأضاف الدفاع المدني: إن الفرق استجابت لـ 141 حريقاً في عموم سوريا، بينها حريق طال حقولاً ومحاصيل زراعية، ‏و140 حريقاً متفرقاً اندلعت في منازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار ومكبات نفايات وأسلاك كهربائية.‏

وبيّن أن فرقه أخمدت الحرائق وبرّدت مواقعها، من دون تسجيل إصابات بين المدنيين، فيما اقتصرت الأضرار على ‏الخسائر المادية.‏

وجدّد الدفاع المدني دعوته إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، أو رمي أعقاب السجائر ‏والعبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما قرب المحاصيل والأحراج، محذراً من حرق الأعشاب اليابسة حول ‏المنازل وعلى أطراف الطرقات، ومشدداً على ضرورة إزالتها بطرق آمنة.‏

وكان شخصان توفيا وأصيب 23 آخرون أمس الأول، جراء حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف ‏المحافظات السورية.‏