وفاة شخص وإصابة 17 آخرين بحوادث سير وحرائق خلال الـ 24 ساعة الماضية

محافظات-سانا
توفي شخص وأصيب 17 آخرون، جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأوضح الدفاع المدني، عبر قناته على تلغرام اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ19 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 17 مدنياً، وقدمت للمصابين الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، كما أزالت آثار الحوادث وأمّنت مواقعها.
ودعا السائقين إلى الالتزام بتخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
وأضاف الدفاع المدني: إن الفرق استجابت لـ 141 حريقاً في عموم سوريا، بينها حريق طال حقولاً ومحاصيل زراعية، و140 حريقاً متفرقاً اندلعت في منازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار ومكبات نفايات وأسلاك كهربائية.
وبيّن أن فرقه أخمدت الحرائق وبرّدت مواقعها، من دون تسجيل إصابات بين المدنيين، فيما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.
وجدّد الدفاع المدني دعوته إلى عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، أو رمي أعقاب السجائر والعبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما قرب المحاصيل والأحراج، محذراً من حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل وعلى أطراف الطرقات، ومشدداً على ضرورة إزالتها بطرق آمنة.
وكان شخصان توفيا وأصيب 23 آخرون أمس الأول، جراء حرائق وحوادث سير استجابت لها فرق الدفاع المدني في مختلف المحافظات السورية.