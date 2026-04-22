جولة تفقدية لصالات السورية للتجارة في حلب لضمان تأمين المواد الأساسية

حلب-سانا

تفقد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة عامر قسوم واقع العمل في صالات المؤسسة بمدينة حلب، وذلك خلال جولة ميدانية برفقة مدير فرع حلب أحمد القاسم، للاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة التي جرت اليوم الثلاثاء عدداً من الصالات، حيث جرى التأكد من توافر المواد الأساسية وجودتها، ومتابعة آليات العمل اليومية، ورصد أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه العاملين، بما يسهم في تحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عقد قسوم اجتماعاً مع كادر الفرع، جرى خلاله بحث سبل تطوير العمل وتنظيمه، وتعزيز التنسيق بين الأقسام، ووضع مقترحات عملية لمعالجة المشكلات القائمة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة واستمرارية تلبية احتياجات المواطنين.

وتأتي هذه الجولات في إطار خطة المؤسسة السورية للتجارة لتطوير آليات عملها وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية، عبر تحسين جودة الخدمات وتوسيع شبكة صالاتها، بما يسهم في تأمين المواد الأساسية للمواطنين وضبط الأسعار.