منع الآليات التي تتجاوز حمولتها 22 طناً من عبور الجسر الترابي في دير الزور

دير الزور-سانا

أصدرت محافظة دير الزور تعميماً يقضي بمنع مرور الآليات التي تتجاوز حمولتها 22 طناً على الجسر الترابي الذي يربط المدينة بريفها.

وأوضحت المحافظة أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على السلامة العامة، وضمان عدم تعرض الجسر لأي أضرار بنيوية بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات.

يذكر أن محافظة دير الزور تجري بشكل دوري أعمال صيانة للجسر الترابي، بهدف ضمان السلامة المرورية وسلامة الآليات.

وكانت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ومديرية الموارد المائية في محافظة الرقة، حذرتا الأسبوع الماضي من ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، نتيجة زيادة التدفقات المائية من سد كديران الواقع غرب المحافظة.