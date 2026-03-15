الدفاع المدني يستجيب لعشرات المواقع داهمتها السيول في حلب جراء الأمطار الغزيرة

حلب-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في مديرية الطوارئ، وإدارة الكوارث بحلب اليوم الأحد لـ 55 موقعاً تعرّضت لسيول وفيضانات نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة، جراء المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام أن أعمال فرقه شملت منازل، وأقبية، وطرقات، وعدداً من المخيمات، حيث عملت على تصريف المياه، وإزالة العوائق، وتأمين حركة المرور.

وأشار إلى أن فرقه تمكّنت من إخلاء عائلتين حاصرتهما المياه داخل منزلهما في بلدتي حيان وماير شمال حلب، إضافة إلى سحب عدة سيارات جرفتها السيول.

وأكد أن فرق الطوارئ والدفاع المدني تواصل عملها لمعالجة بقية المواقع المتضررة، والحد من الأضرار، حرصاً على سلامة المدنيين، وحماية ممتلكاتهم.

أضرار في مخيم كرم الزيتون

وذكر مراسل سانا أن السيول الناتجة عن العاصفة المطرية التي ضربت مناطق الشمال السوري أمس الأحد، تسببت في غرق عشرات الخيام في مخيم كرم الزيتون بمنطقة إعزاز بريف حلب الشمالي.

وقال عدد من الأهالي المهجّرين القاطنين في المخيم لمراسل سانا: إن مياه الأمطار والسيول أغرقت الخيام بالكامل، ما أدى إلى تلف الأمتعة والمستلزمات الأساسية للعائلات، مشيرين إلى أن بعض الخيام لم تعد صالحة للسكن، نتيجة دخول المياه إليها، الأمر الذي يزيد من المعاناة الإنسانية للمهجّرين المقيمين في المخيمات.

وتسببت العواصف المطرية والثلجية والفيضانات خلال الفترة الماضية بتضرر عشرات مخيمات المهجّرين التي تضم آلاف العائلات التي هجرها النظام البائد من مناطق مختلفة، جراء القصف، وتدمير منازلها خلال سنوات الثورة السورية.

وتتأثر البلاد حالياً بمنخفض جوي عميق يتمركز شمال شرق جزيرة قبرص، ويترافق مع رياح نشطة إلى قوية وهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية، وتساقط البرد، ما تسبب بحدوث سيول وفيضانات في مناطق متفرقة، وألحق أضراراً واسعة.

