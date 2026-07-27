وفاة 4 أطفال وشابين غرقاً في محافظتي الرقة وحلب

دمشق-سانا

توفي أربعة أطفال وشابان خلال حوادث غرق وقعت في ‏محافظتي الرقة وحلب اليوم الإثنين واستجابت لها فرق ‏الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث السورية.‏

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام أن فرقه ‏استجابت لبلاغات عن حالات غرق حيث تم انتشال ‏جثمان شاب توفي أثناء السباحة في نهر الفرات بالقرب ‏من مدينة جرابلس بريف حلب، وتم نقله إلى مشفى ‏جرابلس، كما تم انتشال جثمان طفلة من إحدى قنوات ‏الري في مدينة الرقة وجرى نقلها إلى مشفى الرقة ‏الوطني‎.‎

وتمكن عدد من أهالي الرقة من انتشال جثمان شاب ‏وجثامين 3 أطفال توفوا غرقاً أثناء السباحة في نهر ‏الفرات، تم نقلهم إلى المشافي لاستكمال الإجراءات ‏اللازمة‎.‎

وشهدت عدة محافظات سورية يوم الجمعة الماضي وفاة ‌‏4 أشخاص (ثلاثة أطفال وشاب)، غرقاً في ساقية مياه ‏بريف حلب الشرقي وفي نهر العاصي وعلى شاطئ ‏محافظة طرطوس‎.‎

وتحذر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في كل ‏منشوراتها من أن جميع الأنهار والبحيرات والسواقي ‏والسدود في سوريا غير صالحة للسباحة وتشكل خطراً ‏بالغاً على الحياة، داعية الأهالي إلى منع الأطفال من ‏الاقتراب من المجاري المائية، والالتزام بإرشادات ‏السلامة حفاظاً على الأرواح‎.‎