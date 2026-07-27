وفاة 4 أطفال وشابين غرقاً في محافظتي الرقة وحلب

دمشق-سانا
توفي أربعة أطفال وشابان خلال حوادث غرق وقعت في محافظتي الرقة وحلب اليوم الإثنين واستجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام أن فرقه استجابت لبلاغات عن حالات غرق حيث تم انتشال جثمان شاب توفي أثناء السباحة في نهر الفرات بالقرب من مدينة جرابلس بريف حلب، وتم نقله إلى مشفى جرابلس، كما تم انتشال جثمان طفلة من إحدى قنوات الري في مدينة الرقة وجرى نقلها إلى مشفى الرقة الوطني.
وتمكن عدد من أهالي الرقة من انتشال جثمان شاب وجثامين 3 أطفال توفوا غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات، تم نقلهم إلى المشافي لاستكمال الإجراءات اللازمة.
وشهدت عدة محافظات سورية يوم الجمعة الماضي وفاة 4 أشخاص (ثلاثة أطفال وشاب)، غرقاً في ساقية مياه بريف حلب الشرقي وفي نهر العاصي وعلى شاطئ محافظة طرطوس.
وتحذر وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في كل منشوراتها من أن جميع الأنهار والبحيرات والسواقي والسدود في سوريا غير صالحة للسباحة وتشكل خطراً بالغاً على الحياة، داعية الأهالي إلى منع الأطفال من الاقتراب من المجاري المائية، والالتزام بإرشادات السلامة حفاظاً على الأرواح.