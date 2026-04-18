اجتماع تنسيقي في تلكلخ بريف حمص لتوحيد الجهود التنموية وتعزيز المبادرات المجتمعية

حمص-سانا

بحثت فعاليات مجتمعية في مدينة تلكلخ بريف حمص، اليوم السبت، خلال اجتماع تنسيقي في المركز الثقافي العربي بالمدينة، سبل توحيد الجهود التنموية في المنطقة، وعرضت المشاريع التي تهدف إلى تطوير المدينة وتعزيز تنميتها المجتمعية، وذلك في إطار التعاون بين جمعية “إنماء” ومؤسسة “حلم الشباب” ومبادرة إدارة البرامج المجتمعية بمنطقة تلكلخ.

وفي تصريح لـ سانا أوضح مدير مؤسسة “حلم الشباب” في تلكلخ خالد الجاسم، أن الاجتماع يهدف إلى توحيد جهود المنظمات الإنسانية في المنطقة، بالتعاون مع منظمة إنماء وفريق من مبادرة إدارة البرامج المجتمعية المكون من الشباب السوريين الموجودين في الخارج.

ولفت إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المدينة، وخاصة في ظل عودة الأهالي المهجرين إلى مناطقهم، داعياً المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية لتقديم الدعم اللازم لهذه المبادرة، بالتعاون مع محافظة حمص، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأشار مصدق دندشي، أحد المشاركين في الاجتماع، أنه تم طرح العديد من المشاريع التي تركز على تطوير التعليم، والصحة، مؤكداً أن المنطقة تحتاج إلى الدعم من قبل الفعاليات المحلية والمغتربين لإنجاح مسيرة العمل.

بدوره أكد المجاز القانوني مصعب العكاري، أن الرؤى المطروحة في الاجتماع تمثل أساساً لتحقيق التنمية في المنطقة، بدعم من المغتربين في الخارج، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

وأكد رئيس المركز الثقافي العربي في تلكلخ شبل دندشي، أهمية التعاون بين المؤسسات الخيرية والتنموية في المنطقة، موضحاً أنه من خلال اندماج مؤسسة حلم الشباب مع منظمة إنماء، يتم إنشاء هيئة جديدة لإدارة البرامج المجتمعية في المدينة، لتطوير المستوى المعيشي والاقتصادي.

وتأتي هذه المبادرات المجتمعية لتحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي، وتأمين الداعمين لتنفيذ مشاريع تحقق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي.

وتشهد منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي أعمالاً تنموية وخدمية مكثفة منذ بداية العام الجاري، لتجاوز آثار الدمار الذي خلفه النظام البائد، وتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتشغيل مراكز التنمية الريفية.