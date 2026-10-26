تأهيل مدرستين في بصرى الشام لتحسين البيئة التعليمية وتعزيز استقرارها

درعا-سانا



أنهت مديرية تربية درعا، بالتعاون مع هيئة مار أفرام السرياني البطريركية للتنمية، أعمال إعادة تأهيل وصيانة مدرستين في مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، بهدف تحسين البيئة المدرسية وتنظيم العملية التعليمية، وإعادة المنشآت المتضررة إلى الخدمة، بما يسهم في تخفيف الكثافة الطلابية، والحد من الدوام المسائي في المدارس المجاورة.

وأوضح رئيس شعبة شؤون الطلاب في مجمع بصرى التربوي، محمد عبد الرحمن المقداد، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن تأهيل المدرستين يشكل خطوة مهمة ضمن خطة المجمع لتنظيم العملية التعليمية في المدينة وضواحيها، من خلال توزيع المدارس وفق خريطة مدرسية تشمل الأحياء والمناطق، بما يساعد على استيعاب الطلاب وتخفيف الضغط عن المدارس العاملة.



ولفت المقداد إلى أن بصرى الشام تضم 22 مدرسة، تعاني معظمها من صعوبات، فيما لا يزال بعضها خارج الخدمة، ويحتاج إلى أعمال تأهيل جزئية، مبيناً أن إعادة المدرستين إلى العمل ستسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب وتنظيم توزيعهم بين المدارس.



وأوضح المقداد أن من أبرز نتائج إعادة التأهيل إنهاء الدوام المسائي في المدارس المجاورة والتحول إلى الدوام الصباحي، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الطلاب وأهاليهم، ويساعد على توفير ظروف تعليمية أكثر ملاءمة.

استقرار نفسي وتعليمي

من جانبها، أوضحت مديرة مدرسة بصرى الثانية للتعليم الأساسي، فاطمة مصطفى الراضي، أن عودة التلاميذ إلى صفوفهم أعادت إليهم البهجة والشعور بالاستقرار، بعد فترة اضطروا خلالها إلى متابعة دراستهم في مدارس أخرى، وما رافق ذلك من تشتت واضطراب في انتظامهم الدراسي.



وأشارت الراضي إلى أن توفير بيئة تعليمية قريبة من أماكن سكن التلاميذ يختصر الوقت والمسافة، ولا سيما في مرحلة التعليم الأساسي، وأضافت أن دورة تعليمية أُطلقت بالتعاون مع الهيئة بالتزامن مع عودة المدرسة إلى العمل، تستهدف التلاميذ ذوي التحصيل الدراسي المتدني من المدرسة ومدارس أخرى، بهدف رفع مستواهم ومساعدتهم على مواكبة المناهج الحديثة.

تأهيل وتجهيزات متكاملة

بدوره، أوضح المهندس المشرف على الأعمال، مؤنس منصور السمارة، أن تأهيل مدرسة عبد الكريم النجم شمل التحقق من السلامة الإنشائية، وتنفيذ أعمال الإكساء والعزل لمنع تسرب مياه الأمطار شتاءً، وطلاء الغرف الصفية والإدارية وفق تعليمات وزارة التربية، إلى جانب استكمال التجهيزات الميكانيكية والكهربائية، وإنشاء دورات مياه مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتأهيل الباحات والملاعب، وتركيب منظومة طاقة بديلة لتلبية احتياجات المدرسة.



وبيّن السمارة أن المدرسة احتاجت إلى أعمال إنشائية وميكانيكية وكهربائية موسعة نتيجة تعرضها لقذائف طيران النظام البائد، مشيراً إلى أن أعمال التأهيل شارفت على الانتهاء، وأن وضع المدرسة في الخدمة مقرر مطلع الشهر المقبل.



وتندرج أعمال التأهيل ضمن خطة مديرية تربية درعا، بالتعاون مع المجتمع المحلي والمنظمات الإنسانية الدولية، لترميم المنشآت التعليمية المتضررة وإعادتها إلى الخدمة، وتخفيف الكثافة الطلابية وتحسين المرافق المدرسية.