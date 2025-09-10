السويداء.. خطوات حكومية لمتابعة عودة الأهالي لقراهم وصرف رواتب العاملين بقطاع التربية

السويداء-سانا

أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن الحكومة تتابع أوضاع الأهالي الذين خرجوا من قرى السويداء والمقيمين في مراكز الإيواء المؤقتة بمحافظة درعا أو داخل مدينة السويداء، حيث تم توجيه المنظمات الإنسانية والهلال الأحمر لتأمين إغاثة عاجلة تضمن تلبية احتياجاتهم الأساسية في هذه المرحلة الصعبة.

وأشار المحافظ البكور وفق ما نشرت قناة محافظة السويداء على التلغرام إلى أن الحكومة تعمل على وضع خطة شاملة لإعادة الأهالي إلى قراهم وممتلكاتهم في السويداء، بما يضمن استقرارهم واستعادة حياتهم الطبيعية، مع توفير كل مقومات العودة الآمنة والكريمة لهم.

وفي سياق متصل أعلن محافظ السويداء عن المباشرة بصرف الرواتب والأجور المستحقة للعاملين في مديرية التربية، وفقاً للإجراءات المعتمدة، وذلك انطلاقاً من الحرص على حفظ الحقوق وصون الكرامة، وبعد استكمال التحقق من أوضاع جميع العاملين في القطاع التربوي بالمحافظة.

وقال البكور: “إن الحق لا يسقط بالتقادم، وإننا في مؤسسات الدولة نؤمن بأن الوقوف إلى جانب المعلمين هو واجب وطني وأخلاقي، فهم الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصياغة مستقبل الوطن”، مجدداً الالتزام بضمان حقوق الكوادر التربوية، وتقدير جهودهم، وبمواصلة العمل على توفير الدعم اللازم لهم، بما يليق بعطائهم ويُعزز من مكانتهم في المجتمع.

وأضاف البكور: “نؤكد كذلك على المباشرة بصرف الرواتب والمستحقات المالية للمتقاعدين من العاملين المسجلين لدى مؤسسة التأمين والمعاشات، وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة وبما يضمن استمرارية الرعاية والوفاء”، مشدداً على أن الوفاء للمتقاعدين هو امتداد طبيعي لرسالة الدولة في حفظ الكرامة وصون الحقوق.

وكانت محافظة السويداء أوضحت في الخامس من الشهر الجاري الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف الرواتب لبعض الدوائر الحكومية خلال الفترة الأخيرة ومنها قطاع التربية، وذلك بسبب تقصير بعض المديريات برفع تقارير أعمالها وفق الأصول، ما أدى إلى تعطيل الإجراءات المالية المرتبطة بصرف الرواتب، والتدخلات والضغوط من جهات غير رسمية، وتغيير مديري الدوائر دون الرجوع إلى الوزارة ما صّعب على وزارة المالية تنفيذ عمليات الصرف بشكل منتظم.