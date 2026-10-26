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 وزيرا خارجية السعودية وجنوب إفريقيا يبحثان هاتفياً المستجدات ‏الإقليمية والدولية

مكالة هاتفية موقع 3 2  وزيرا خارجية السعودية وجنوب إفريقيا يبحثان هاتفياً المستجدات ‏الإقليمية والدولية
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره في جنوب إفريقيا رونالد لامولا المستجدات الإقليمية والدولية - الرياض - سانا

الرياض-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه ‏من نظيره في جنوب إفريقيا رونالد لامولا اليوم الإثنين، مستجدات ‏الأوضاع الإقليمية والدولية.‏

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشر على حسابها في منصة ‏إكس أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حيال الجهود المبذولة لمعالجة ‏التحديات الراهنة بما يدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.‏

كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ‏بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.‏

وكان الوزير السعودي، بحث في اتصالات خلال الفترة الماضية مع عدد ‏من نظرائه من الدول العربية والأجنبية، آخر ‏التطورات الإقليمية والجهود ‏المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة.‏

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