 وزيرا خارجية السعودية وجنوب إفريقيا يبحثان هاتفياً المستجدات ‏الإقليمية والدولية

الرياض-سانا‏

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه ‏من نظيره في جنوب إفريقيا رونالد لامولا اليوم الإثنين، مستجدات ‏الأوضاع الإقليمية والدولية.‏

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشر على حسابها في منصة ‏إكس أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حيال الجهود المبذولة لمعالجة ‏التحديات الراهنة بما يدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.‏

كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، ‏بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.‏

وكان الوزير السعودي، بحث في اتصالات خلال الفترة الماضية مع عدد ‏من نظرائه من الدول العربية والأجنبية، آخر ‏التطورات الإقليمية والجهود ‏المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة.‏