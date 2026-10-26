 وزيرا خارجية السعودية وجنوب إفريقيا يبحثان هاتفياً المستجدات ‏الإقليمية والدولية

الرياض-سانا
بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره في جنوب إفريقيا رونالد لامولا اليوم الإثنين، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشر على حسابها في منصة إكس أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حيال الجهود المبذولة لمعالجة التحديات الراهنة بما يدعم الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً.
كما ناقش الوزيران سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
وكان الوزير السعودي، بحث في اتصالات خلال الفترة الماضية مع عدد من نظرائه من الدول العربية والأجنبية، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.