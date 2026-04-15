استمرار أعمال تأهيل المدخل الغربي لمدينة دير الزور

MVIMG 20260414 151609 استمرار أعمال تأهيل المدخل الغربي لمدينة دير الزور

دير الزور-سانا

واصلت الورشات الفنية أعمال مد القميص الإسفلتي في المدخل الغربي لمدينة دير الزور، حيث أفاد المراقب الفني إسماعيل المانع من مديرية الخدمات الفنية، بأنه بعد تحسن الأحوال الجوية وبهدف تحسين الواقع الخدمي، أطلقت محافظة دير الزور حملة “ربيع دير الزور”، لتحسين البنية التحتية في المدينة، حيث تستمر أعمال تزفيت طريق البغيلية الممتد من دوار السلامة باتجاه قوس البغيلية.

وأوضح المانع لمراسل سانا أن كمية المجبول الإسفلتي المخصصة هي 5000 متر مكعب، وتتضمن العملية أعمال القشط ومد قميص إسفلتي بسماكة 5 سم بعد القيام بأعمال التصفير، بالإضافة إلى أعمال حراثة للشارع الممتد من دوار السلامة إلى فندق فرات الشام، وفرش المنطقة بالمجبول الإسفلتي بالحجر المكسر بعد القيام بأعمال الرص والدحي ومد هذه المسافة بسماكة 7 سم.

يذكر أن محافظة دير الزور مع بدء شهر نيسان، أطلقت حملة “ربيع دير الزور” لإعادة تأهيل وصيانة عدد من الطرق الرئيسية في المدينة، بهدف رفع مستوى الخدمات والحفاظ على الآليات وضمان انسيابية الحركة.

انطلاق معرض “سيريا بيلد” للبناء غداً بدمشق بمشاركة شركات محلية ودولية واسعة
حجز دراجات نارية مخالفة في حماة2025-07-14
عودة الدفعة الأولى من أهالي عفرين المقيمين في محافظة الحسكة إلى منازلهم
وزارة العدل: مهل ومواعيد الطعن متوقفة من 8-12-2024 وتُستأنف من اليوم
الدفاع المدني يخمد 7 حرائق بمناطق متفرقة
