تنفيذ أعمال تأهيل وتحسين حديقة الأطفال في طرطوس

طرطوس-سانا

نفذت جمعية “سنديان” لحماية البيئة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني في طرطوس، المرحلة الأولى من تأهيل حديقة سوق الباعة “حديقة الأطفال”، للمساهمة في تحسين واقعها.

وبينت سهاد علي رئيسة مجلس إدارة الجمعية في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من تأهيل الحديقة، والتي تشكل مساحة خضراء للأطفال، من خلال تشجيرها ببعض الغراس التزيينية والأنواع الحراجية.

وأوضحت رنا إبراهيم أحد مؤسسي الجمعية، أنه يتم العمل بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية على تأهيل الحديقة لتكون مكاناً نموذجياً للأطفال، من خلال حملات تشجير لملء المساحات فيها، وتشذيب الأعشاب والعناية بألعاب الأطفال.

وتنشط جمعية “سنديان” في المجال البيئي والمجتمعي، حيث نفذت مؤخراً عدداً من الفعاليات البيئية والمجتمعية من أجل التنمية المستدامة.