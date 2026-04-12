بتكليف من الرئيس الشرع.. محافظ دمشق يهنئ طائفة الروم الأرثوذكس بعيد الفصح المجيد

دمشق- سانا

بتكليف من الرئيس أحمد الشرع، نقل محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي، اليوم الأحد، تهاني ومعايدة الرئيس بمناسبة عيد الفصح المجيد إلى بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، متمنياً لهم دوام الصحة والتوفيق، ولأبناء الطائفة الخير والازدهار.

كما شارك في لقاء التهنئة كل من مستشار رئاسة الجمهورية للشؤون الإعلامية أحمد موفق زيدان، ومعاون وزير الأوقاف لشؤون الوقف سامر بيرقدار.

وأعرب البطريرك يوحنا العاشر عن شكره للرئيس الشرع على التهنئة، داعياً الله أن يحفظ سوريا وشعبها.

بدوره أكد المستشار زيدان في تصريح لـ سانا، أن هذه الزيارة مثال للتعايش المشترك بين جميع مكونات الشعب السوري، ودليل على وقوف السوريين بكل أطيافهم إلى جانب بعضهم في سوريا الجديدة.

واحتفلت الطوائف المسيحية في سوريا التي تتبع التقويم الشرقي، اليوم الأحد، بعيد الفصح المجيد، وذلك بإقامة الصلوات والقداديس في الكنائس بدمشق والمحافظات.

إغلاق مكاتب لبيع وشراء السيارات في اللاذقية بسبب مخالفتها الأنظمة
قوات الاحتلال تتوغل غرب صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي وتعتقل شاباً
حملة تشجير في تلدو بحمص لزراعة 3500 غرسة وإعادة تأهيل الغطاء النباتي
الأمن الداخلي بحمص يقبض على عصابة سرقة مركبات ويستعيد السيارات قبل تفكيكها
اللجنة العليا للانتخابات توقِّع مذكرة تفاهم مع منظمات مدنية لتنفيذ برامج تدريبية
