مجلس مدينة دير الزور يصدر تعميماً لمحال بيع الجوالات بضرورة تركيب كاميرات مراقبة

دير الزور-سانا

أصدر مجلس مدينة دير الزور اليوم السبت تعميماً يطلب فيه من جميع أصحاب محال بيع الجوالات تركيب كاميرات مراقبة أمام محالهم، وذلك خلال مدة أقصاها 45 يوماً.

وأوضح المجلس في التعميم الذي نشره على صفحته على منصة فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود تعزيز الأمان وحماية الممتلكات، مشيراً إلى أن المواقع المستهدفة تشمل تركيب كاميرات مراقبة أمام المحال المذكورة، بالإضافة إلى طول الشارع الممتد من دوار الساعة حتى دوار حمود العبد.

وتشمل إجراءات التسجيل مراجعة المجلس لتسجيل اسم صاحب المحل وإثبات التزامه بالتعليمات، مؤكداً أنه ستتم مخالفة كل من لا يقوم بالإجراءات المطلوبة خلال المدة المحددة، مع إغلاق المحل في حال استمر صاحبه في عدم الامتثال للقانون.

وذكر المجلس أن الكاميرات يجب أن تغطي جميع الزوايا المهمة مع تفضيل أن تكون متصلة بالإنترنت لتسهيل المراقبة عن بعد.

يذكر أن محافظة دير الزور قد قامت منذ مدة بتركيب كاميرات مراقبة عند عدد من الدوارات الرئيسية في المدينة، بهدف تعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة.