محافظ دير الزور يبحث مع “سامز” تأهيل أقسام في المشفى الوطني

بحث محافظ دير الزور غسان السيد أحمد، اليوم الجمعة مع المدير القُطري لمنظمة سامز الطبية براء الصمودي، واقع القطاع الصحي في المحافظة وسبل دعمه، وذلك بحضور عضو المكتب التنفيذي المختص ومدير الصحة.

وذكرت محافظة دير الزور أن اللقاء ناقش خطط المنظمة المقبلة في المحافظة، والتي تتضمن تجهيز مخبر التشريح المرضي وقسم الجراحة العصبية في المشفى الوطني.

وأشار مدير منظمة سامز، إلى أنه تم تأمين جهاز قثطرة قلبية لمشفى دير الزور الوطني ويتم العمل بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة للبدء بتأهيل قسم القلبية فيه خلال الأيام القادمة.

يُذكر أن “سامز” جمعية طبية إنسانية غير ربحية تعمل على تقديم الرعاية الصحية والتعليم الطبي في سوريا، وتأسست عام 1998 على يد أطباء سوريين أميركيين ملتزمين بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للمحتاجين.