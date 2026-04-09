قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية العجرف بريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، في قرية العجرف بريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن القوة التي توغلت في قرية العجرف، تتألف من ثماني آليات عسكرية وأكثر من ثلاثين عنصراً، وأنها نصبت حاجزاً مؤقتاً، ونفذت عمليات تفتيش دقيقة للمارة، قبل أن تنسحب من المنطقة دون تسجيل أي حالات اعتقال.

ونفذت قوات الاحتلال عمليات توغل مشابهة أمس في بلدتي رويحينة وجباتا الخشب وقرى عين البيضة وطرنجة وعين النورية بريف القنيطرة الشمالي.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.