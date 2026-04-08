السورية للبريد: غداً موعد صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش

المؤسسة السورية للبريد

دمشق-سانا

أعلنت المؤسسة السورية للبريد، أن موعد صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمين والمعاش يبدأ من يوم غد الخميس الـ 9 من نيسان الجاري، ولغاية الـ 23 منه، وذلك عبر مكاتبها البريدية المنتشرة في المحافظات.

وأشارت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، إلى إمكانية مراجعة المواطنين أقرب مكتب بريدي في منطقتهم لاستفساراتهم واقتراحاتهم أو أي مشكلة تواجههم، التواصل المباشر مع مكتب المدير العام عبر واتس أب:
/0959552556/

وأعلنت المؤسسة السورية للبريد في الـ2 من الشهر الجاري، أن صرف رواتب المتقاعدين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية، يبدأ اعتباراً من يوم السبت الواقع في الـ4 من نيسان الجاري، ولغاية الـ16 منه، عبر مكاتبها البريدية، وذلك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك