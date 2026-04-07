وفاة امرأة وإصابة 11 آخرين بحوادث سير خلال الساعات الـ 24 الماضية في سوريا

دمشق-سانا

توفيت امرأة وأصيب 11 آخرون جراء حوادث سير في عموم سوريا، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في مختلف المحافظات السورية.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الثلاثاء أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مواقع الحوادث قبل نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم نقل جثمان المرأة إلى الطبابة الشرعية في إدلب ليتم تسليمها لذويها أصولاً.

ودعا الدفاع المدني السائقين إلى ضرورة تخفيف السرعة، ولا سيما عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، لتجنب الانزلاق على الطرقات، إضافة إلى التأكد من الحالة الفنية للمركبات، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات التي تشتت الانتباه أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

وكانت فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث استجابت أول أمس الأحد لـ 8 حوادث سير، أسفرت عن تسجيل ثلاث حالات وفاة، وإصابة 11 شخصاً.