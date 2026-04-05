محافظ الحسكة ومدير الأحوال المدنية يدرسان إجراءات تجنيس المواطنين الكرد

الحسكة-سانا

استقبل محافظ الحسكة نور الدين أحمد، اليوم الأحد، مدير عام الأحوال المدنية عبد الله عبد الله.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات تقدم المواطنين الكرد للحصول على الجنسية بموجب المرسوم الرئاسي (13)، والترتيبات اللازمة وعمل اللجنة الخاصة بهذا المجال.

وكان الرئيس الشرع أصدر مرسوماً رئاسياً في الـ 18 من كانون الثاني، بخصوص المواطنين السوريين الكرد، تنص مادته الرابعة على أن تُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات.

بدء أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل-فيديو
حملة “النظافة ثقافة” تنطلق في اللاذقية بمشاركة فعاليات رسمية وتطوعية
تجمع جماهيري في ساحة الشيخ ضاهر وسط اللاذقية للمطالبة برفع العقوبات الاقتصادية عن الشعب السوري
إدارة الأمن العام بحمص: خروج دفعة من الموقوفين في المحافظة على أن يلتزم الشخص بالمثول والحضور حين الاستدعاء
بعد شكاوى من الأهالي.. مسؤول الغوطة الشرقية يطلع على واقع محطة الصرف الصحي بنجها والخدمات في عين ترما
